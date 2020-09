Avis de brokers sur ING et Galapagos | Claque pour Mithra | Conseil d'achat sur Elia (+Briefing)

Les principales bourses européennes ont ouvert en nette baisse ce jeudi matin, pénalisées par la rechute des valeurs technologiques à Wall Street et les craintes sur la reprise économique alors que les mesures de restriction pour faire face à une nouvelle vague épidémique de coronavirus se multiplient en Europe.

Galapagos affiche le baisse la plus sensible au sein du Bel 20 (-3,9%). Un broker a réduit son objectif de cours sur la biotech. Après sa belle hausse de la veille, UCB abandonne 2,2%. Notons encore les replis d’Umicore (-2,2%), d’Aperam (-1,9%) et d’AB InBev (-1,9%).