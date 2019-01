Avis de brokers sur ING et Solvay, MDxHealth baisse encore (+Briefing)

• La tendance

Umicore (+2,3%) et Aperam (+2,2%) sont en tête des hausses. Solvay qui cote ex-dividende intérimaire suit avec un gain de 1,6%. ING , pour sa part, prend 1,2%. Un broker a relevé sa recommandation sur le titre. Seules trois valeurs sont légèrement dans le rouge : Colruyt , Argenx et Cofinimmo .

Hors Bel 20, les biotechs Acacia , Mithra et Biocatis s’adjugent respectivement 3%, 2,9% et 2%.

• Le briefing actions belges

> Telenet a acquis la semaine dernière 125.655 actions propres à un prix unitaire compris entre 39,88 euros et 43,40 euros.

>Deceuninck a conclu un accord de co-entreprise pour les systèmes de fenêtres en aluminium So Easy. So Easy System Sp.z.o.o. réalise un chiffre d'affaires annuel de 12 millions d'euros et exploite une unité de production ultramoderne en Pologne. Le communiqué.