Avis de brokers sur KBC, ING, Ageas, Umicore et WDP | Un "shorteur" se renforce sur Ontex (+Briefing)

Le briefing actions belges

>S&P Global Ratings a revu à la hausse, de "A" à "A+", les notes de "long-term insurer financial strength and issuer credit" d'Ageas SA ainsi que de ses principales filiales (AG Insurance et Ageas Insurance Limited). Les perspectives sont stables. Les dettes émises par Ageas, AG Insurance et Ageasfinlux ont également été relevées d'un cran. Le communiqué.