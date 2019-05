Avis de brokers sur KBC, ING et Aperam | Accueil froid pour l'achat d'Umicore (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Après sa nette baisse de la veille, Aperam se reprend (+2,2%) et s’affiche en tête des hausses. Elle est suivie pas Argenx (+2%) et AvH (+1,4%).

Umicore, qui a annoncé l’acquisition de la plus grande raffinerie de Cobalt en Europe pour 150 millions d’euros, est en queue de peloton (-0,2%).

Hors Bel 20, Curetis (+4,4%) poursuit sur sa tendance des dernières séances. Hamon avance de 4% et Balta de 1,9%.

Parmi les valeurs en rouge, notons la présence de Quest for Growth (-2,1%), de Picanol (-2%) et de MDxHealth (-1,8%).

• Le briefing actions belges

> Umicore acquiert la plus grande raffinerie de Cobalt en Europe. Umicore va débourser 150 millions de dollars pour racheter les activités de raffinage de cobalt de Freeport Cobalt à Kokkola, en Finlande. Notre article.

>La publication des résultats annuels et trimestriels de Nyrstar prévus ce vendredi 24 mai est reportée au dimanche 26 mai. Notre article .

>Bone Therapeutics présentera des résultats précliniques "in vitro" et "in vivo" soulignant les propriétés ostéogéniques puissantes de son produit de thérapie cellulaire osseuse allogénique injectable le 29 mai en Grèce, lors d’un congrès européen. Le communiqué.