Avis de brokers sur KBC, Umicore et Cofinimmo | Deux valeurs ex-coupon (+Briefing)

Début de semaine teinté de rouge en Europe. Bruxelles suit le mouvement. Ontex et Barco sont sous pression.

• Euronext Bruxelles

Ontex (-4%), Barco (-3,4%) et Umicore (-2,7%) sont les actions le plus sous pression au sein du Bel 20. Un broker a drastiquement réduit son objectif de cours sur Umicore.

A l’autre bout du spectre, Cofinimmo (+0,4%) et Proximus (+0,5%) ne font pas le poids. UCB qui a annoncé le feu vert pour la commercialisation de l’un de ses produits aux Etats-Unis reste inchangée.

Hors Bel 20, deux valeurs cotent ex-dividende ce lundi: CFE (-3,9%) et VGP (-2,9%). La biotech Genkyotex affiche le recul le plus sensible (-12,9%) suivie par Melexis (-5,5%) qui souffre comme tout le segment des semi-conducteurs en raison de Huawei.