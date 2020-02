Avis de brokers sur Umicore, KBC et Telenet | Des "shorteurs" se renforcent sur Solvay (+Briefing)

L'épidémie de Covid-19 et ses effets secondaires sur l'économie mondiale et les résultats des entreprises incitent les marchés européens à la prudence ce vendredi matin.

• Euronext Bruxelles

Les principales bourses européennes ont ouvert proches de leur point d’équilibre ce vendredi matin dans un contexte toujours dominé par l'épidémie de coronavirus en Chine ainsi que ses effets secondaires sur l'économie mondiale et les résultats financiers des entreprises.

Après sa chute de plus de 6% hier, Barco (+2,4%) est en tête des hausses au sein du Bel 20. Cofinimmo , qui a publié ses résultats annuels jeudi soir, avance de 1,5% et Telenet de 1%.

Hors Bel 20, le groupe immobilier VGP s’adjuge 3,3%. Dans le même compartiment, Aedifica progresse de 1,8%. Notons encore les gains d’ Akka (+2,2%) et d’ Elia (+2,2%).

Dans le bas du tableau, on pointera la présence d'Asit (-5,8%), d'EVS (-1,4%) et de Quest for Growth (-1%).