Avis de brokers sur Umicore | Un échec pour UCB | Exmar chute (+Briefing)

Les principales bourses européennes ont ouvert en baisse ce vendredi matin, mais dans de moindres proportions que Wall Street la veille, qui a reculé fortement sur les craintes d'une augmentation par l'administration Biden de la fiscalité pesant sur les plus riches.

Les deux biotechs du Bel 20 sont en tête des hausses, argenx prenant 2,6% et Galapagos 0,8%.

UCB , pour sa part, est lanterne rouge (-1%). Le groupe a annoncé l’arrêt d’un essai clinique qui était en phase 2. Après ses gains de la veille, Umicore (-0,9%) fait l’objet de prises de bénéfice. KBC abandonne 0,7% et Proximus 0,6%.

Hors Bel 20, Asit bondit de 11%. Notons encore les avancées de Bone Therapeutics (+1,5%) et de CFE (+1,1%).

Exmar qui a publié ses chiffres trimestriels jeudi soir chute de 6,7%. Repli de 1,5% pour Nyrstar et de 1,3% pour EVS .

Le briefing actions belges

>Sur la base des résultats initiaux d’une Phase 2, testant le zilucoplan à dans la myopathie nécrosante à médiation immunitaire, UCB a décidé de ne pas aller plus loin avec ce programme. Cette décision n’impacte pas la guidance d’UCB pour 2021. Le communiqué.

>A tenir à l’œil ce vendredi. Belgique. Assemblée chez Atenor. Zone euro. Indicateur PMI de l’industrie et des services avril 10h. USA. Indicateur PMI de l’industrie et des services avril 15h45. Ventes de maisons neuves mars 16h. Résultats de Kimberly Clark, Honeywell et American Express.