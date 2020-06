Avis de brokers sur Umicore et Melexis | Deux "shorteurs" sur Euronav | Une biotech grimpe (+Briefing)

Hors Bel 20, la biotech Genkyotex grimpe de 9,4% après la publication de données sur un essai clinique. Quest for Growth s’adjuge 3,1% et Kiadis 1,9%.

• Le briefing actions belges

>Selon Bloomberg, Solvay envisagerait de vendre deux entités. Une liée au carbonate de strontium qui pourrait rapporter 150 millions d’euros et une autre centrée sur les shampoings et produits pour la vaisselle.

>Xior et le promoteur immobilier LIFE lancent le "XL Fund" détenu respectivement à hauteur de 90% et 10%. Il comprend six sites en Belgique et aux Pays-Bas pour une valeur d’investissement d’environ 155 millions d’euros. Le communiqué.