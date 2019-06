Axel Springer bondit, chute pour Adidas (Débriefing actions européennes)

Axel Springer signe la plus forte hausse du Stoxx 600 après le lancement de l’offre de rachat de KKR. Adidas recule sur fond de rumeur de vente de parts de GBL dans la société.

Les Bourses européennes ont reculé, s'éloignant du pic de trois semaines touché la veille, toujours en proie aux craintes sur le commerce et le ralentissement de la croissance mondiale.

A Paris, le CAC 40 a perdu 0,62%. A Francfort, le Dax a lâché 0,33%. A Londres, le FTSE 100 a reculé de 0,42%. Les indices européens Euro Stoxx 50 et Stoxx 600 ont abandonné respectivement 0,39% et 0,3%.

Le secteur de l’énergie signe le plus fort recul en Europe, affecté par le recul des prix pétroliers sous les 53 dollars le baril. Il a perdu 2,15%, avec des titres comme Tullow Oil et TGS Nopec lâchant plus de 5%. Le secteur bancaire a aussi souffert des craintes d’un ralentissement économique. Il a abandonné 1,12%.