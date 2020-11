BBVA porte la bourse espagnole

L'indice Ibex 35 de la Bourse de Madrid supplante les performances des autres marchés d'actions européens depuis quelques semaines, grâce aux banques espagnoles.

BBVA s'est envolé ce lundi en Bourse de Madrid. La banque espagnole a annoncé qu'elle vendra ses activités américaines à PNC Financial Services Group Inc pour 11,6 milliards de dollars en cash, dans le cadre de l'une des plus grandes transactions bancaires mondiales cette année. Cette vente consolidera davantage le secteur bancaire américain, mais a également suscité instantanément des spéculations que BBVA pourrait désormais utiliser les liquidités pour acheter une banque concurrente sur son marché intérieur. Le titre BBVA a bondi de 15,25%, mais à la Bourse de Madrid, Banco de Sabadell et Santander se sont également envolés de 24,59% et 2,82% respectivement.

L'Ibex 35, indice phare de la Bourse de Madrid, a bondi de 2,6% grâce aux banques espagnoles. Il s'est distingué parmi les indices boursiers européens. Mais depuis déjà quelques semaines, il affiche une surperformance par rapport au Stoxx 600. Il a pris près de 16% sur un mois, contre plus de 5% pour le Stoxx 600. "Ce sont Banco Santander et BBVA qui ont poussé l'indice plus haut, bien plus haut. Mais l'ensemble du secteur bancaire européen a explosé ces derniers temps. Rien que la semaine dernière, les banques européennes ont gagné en moyenne 16%. Et le mois dernier, Santander et BBVA ont bondi de près de 50%", a relevé Frank Vranken, responsable de la stratégie chez Puilaetco.

16% SUR un mois L'indice Ibex 35 a supplanté les autres bourses européennes grâce aux banques. Le Stoxx 600 a pris 5% sur la même période.

"La rotation sectorielle et l'espoir d'affaiblissement de la pandémie à la lumière des nouvelles annoncées par Pfizer sur les vaccins ont joué en faveur du secteur bancaire. Cela a également fait grimper les rendements obligataires. En fait, les rendements obligataires plus élevés ont été le principal moteur de la surperformance relative des banques. Les actions de longue durée comme la technologie ont été écrasées. Les banques ont devancé le Nasdaq de 27% au cours des 30 derniers jours", remarque Frank Vranken.

Le taux espagnol à dix ans est passé de 0,182% à 0,99% en l'espace d'une semaine, alors que les investisseurs attendent de nouvelles mesures de la Banque centrale européenne lors de sa réunion de politique monétaire en décembre.

Un rebond inespéré

Les banques espagnoles, en particulier BBVA, ont cependant souffert depuis quelques années avant cette remontée spectaculaire des dernières semaines. Avant l’annonce, le cours de l’action BBVA évoluait à un plus bas jamais atteint depuis le milieu des années 1990. Les actions valaient environ un cinquième de leur valeur en 2007, lorsque la société a racheté les activités américaines (alors connues sous le nom de Compass Bancshares) de PNC Financial dans le cadre d'une expansion mondiale. Depuis lors, BBVA a souffert de la crise financière, d'un effondrement de l'immobilier espagnol, d'une expansion en Turquie et maintenant de la pandémie.

"Les rendements obligataires plus élevés ont été le principal moteur de la surperformance relative des banques." Frank Vranken Responsable de la stratégie d'investissement chez Puilaetco

Une évolution incertaine