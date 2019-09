Baisse mystère de Colruyt | Proximus dégradée | Les biotechs en forme (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

La SIR WDP est en tête des hausses (+2,2%) profitant toujours d’un avis positif de Kepler Cheuvreux. Suivent, à quelques encablures, Sofina (+1,4%) et Galapagos (+0,8%).

Hors Bel 20, Immobel s’adjuge 4,3% dans la foulée de ses très bons résultats semestriels. KBC Securities a relevé son objectif de cours sur la valeur. Même progression pour la biotech Curetis qui a également publié son bilan semestriel. Pointons encore les gains de Kiadis (+2,9%), MDxHealth (+2,7%) et Mithra (+2,4%).

Parmi les baisses les plus sensibles, on épinglera celles d’EVS (-1,7%), de Lotus (-1,1%) et de Van de Velde (-1,1%).