Balta et Unifiedpost grimpent | Avis de broker sur AB InBev | Un "shorteur" se renforce en Euronav (+Briefing)

Les principales bourses européennes ont ouvert en hausse ce lundi matin, les investisseurs de retour de la pause de Noël accueillant avec soulagement la ratification du plan de relance américain par Donald Trump, la signature d'un accord commercial d'après-Brexit entre Bruxelles et Londres et le lancement de la vaccination en Europe.

Proximus (+1,5%) est en tête du Bel 20 suivie par AvH (+1,3%), Solvay (+1,2%) et Barco (+1,2%).

Hors Bel 20, Balta s’envole de 11% et Unifiedpost de 9,7%. Hamon grimpe de 5% et EVS de 3,6%.

Dans le bas du tableau, on épinglera la présence de Genkyotex (-3%), de Keyware (-2,4%) et de Picanol (-1,7%).

Le briefing actions belges

>Cofinimmo est entrée au capital d'une société immobilière créée par

la Croix-Rouge française et détenant six cliniques de soins de suite et de réadaptation. Il s’agit d'un investissement de 46 millions d'euros représenté par une participation de 39% dans le capital de la société. Le communiqué.