Balta profite de l'accord sur le Brexit (débriefing actions belges)

L'accord sur le Brexit, le plan de relance américain et le lancement des vaccinations en Europe ont porté la Bourse de Bruxelles.

La Bourse de Bruxelles a terminé en hausse ce lundi, portée comme les autres places européennes par le plan de relance ratifié par les États-Unis, l'accord sur le Brexit et le lancement des vaccinations contre le Covid-19 en Europe. Le Bel 20 a pris 0,11% à 3.663,06 points.

Les valeurs biotechnologiques de l'indice ont aussi souffert. Argenx a perdu 1,91%,la plus forte baisse du Bel 20 ce lundi, et Galapagos 1,54%.

En revanche, la plus forte progression du Bel 20 a été enregistrée par le holding Sofina (+1,70%). AB InBev a pris 0,33%. Degroof Petercam a relevé son objectif de cours à 70 euros contre 60 euros avant. La recommandation reste à "acheter".

La SIR (Société immobilière réglementée) Cofinimmo a avancé de 0,99%. Elle est entrée au capital d'une société immobilière créée par la Croix-Rouge française et détenant six cliniques de soins et de réadaptation. Il s’agit d'un investissement de 46 millions d'euros représenté par une participation de 39% dans le capital de la société.