Barclays a revu sa copie sur Proximus, Telenet et Orange Belgium (+Briefing)

Les marchés actions en Europe jouent la carte de la prudence ce vendredi matin. En cause: la croissance mondiale, une statistique américaine et le mur de Trump.

• La tendance

Les principales Bourses européennes ont ouvert en légère baisse voire à l’équilibre ce vendredi matin en réaction au regain d'incertitude sur le commerce et la croissance économique mondiale, au lendemain d'une forte déception sur les ventes au détail aux Etats-Unis.

Dégradée à "vendre" par Barclays, Proximus se retrouve lanterne rouge avec un recul de 2,9%. Umicore (-1%) et Galapagos (-1%) figurent aussi parmi les plus fortes baisses. Une poignée de valeurs sont dans le vert : Argenx (+0,6%), Colruyt (+0,1%) et Cofinimmo (+0,1%).