Barclays n’a pas la fibre Proximus alors que Berenberg vante Telenet

Barclays conseille désormais de vendre l’action Proximus et a réduit son objectif de cours. Telenet, pour sa part, a gagné un nouveau fan avec le broker Berenberg.

On le sait, Proximus affiche de grandes ambitions en matière de fibre optique. Fin juillet, l’opérateur a annoncé un double partenariat. Avec Delta Fiber, pour le nord du pays et Eurofiber, pour le sud. Objectif déclaré : 4,2 millions de foyers et d’entreprises belges connectables d’ici la fin de 2028.