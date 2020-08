Barco et Aperam surnagent (+Débriefing actions belges)

Aperam a signé une des plus fortes hausses du jour à la Bourse de Bruxelles , prenant 2,19% à 25,19 euros après une augmentation de recommandation de Morgan Stanley. Le producteur luxembourgeois d'acier inoxydable voit sa note passer de "conserver" à "acheter" avec un objectif de cours de trente euros. Selon Morgan Stanley, Aperam est le "leader" du rendement du dividende dans le secteur de l'acier en Europe, en partie en raison de ses besoins de financement plus faibles. Pour rappel, le groupe a affiché des chiffres trimestriels meilleurs que prévu le 29 juillet dernier.

Le groupe d'imagerie Barco , très largement pénalisé par la pandémie avec ses clients du cinéma et de l’événementiel à l'agonie, a repris du poil de la bête. La raison? Une note de Berenberg sur les capitalisations moyennes en Europe où les commentaires élogieux sur la santé financière de Barco et sa capacité à reprendre le dessus ne sont pas passés inaperçus. L'action du groupe a gagné 2,19% pour se rapprocher des 17,50 euros, ce qui est encore loin de l'objectif de 27,40 euros émis par les analystes de Berenberg.

Galapagos a encore lâché du lest. En chute libre depuis le blocage de la commercialisation de son traitement vedette par les autorités sanitaires américaines dernier, la biotech a perdu 3,23 pour retomber sous les 111 euros. Il y a une semaine, le titre s'échangeait encore à 156 euros et à plus de 223 euros il y a six mois. Le repli du jour s'explique par la défection d'un fan de la première heure, à savoir Jefferies.