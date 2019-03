Barco fait son grand retour dans le Bel 20

Le Bel 20 fait peau neuve! Le comité des indices d’Euronext Bruxelles s’est réuni ce mardi pour la révision annuelle des trois principaux indices belges et a annoncé après la clôture des marchés le nom des heureux élus. Exit donc bpost (présent depuis mars 2014) et Engie (depuis novembre 2005 suite au rachat d’Electrabel). Le spécialiste de la technologie de l'image Barco fait par contre son grand retour. Il avait été retiré du Bel 20 en mars 2007. Aujourd’hui, il revient en compagnie de la société immobilière réglémentée (SIR) WDP .

Une chaise musicale qu’avait parfaitement prédite KBC Securities. Dans un rapport publié mi-février, ses analystes avaient affirmé que le groupe postal belge et l’énergéticien français pourraient quitter l’indice phare de la Bourse de Bruxelles ce mois-ci. En cause, une chute vertigineuse du premier en Bourse (-70% en un an) et une présence trop faible en Belgique pour le second.