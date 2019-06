Barco projeté vers des sommets (débriefing actions belges)

Le Bel 20 a enregistré sa plus nette hausse depuis le 4 janvier. Barco a profité d'un nouveau contrat. Les biotechs argenx et Galapagos ont été recherchées. Ontex continue à s'enfoncer.

L'indice belge a notamment profité du bond de 4,59% de Barco . Le groupe d'imagerie a annoncé qu'une coentreprise qu'il détient, appelée Cinionic, va installer plus d'un millier de projecteurs lasers dans les salles de Cineworld aux Etats-Unis et en Europe, sur une période de 18 mois. Le matériel à installer inclut les nouveaux projecteurs Series 4 de Barco. La maintenance sera assurée par Cinionic dans les dix prochaines années. Cineworld dit gérer plus de 9.500 écrans dans une dizaine de pays.

Rebond spectaculaire d'argenx

Argenx a grimpé de 4,50% et affiche ainsi six hausses consécutives qui lui ont permis de reprendre plus de 10%, une remontée spectaculaire après sa glissade tout aussi spectaculaire de plus de 13% en deux semaines. Le titre de la biotech a récemment fait l'objet de spéculations sur une éventuelle offre d'acquisition par un concurrent.