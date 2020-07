Barco sanctionné, Acacia Pharma en forme (Débriefing actions belges)

La Bourse de Bruxelles a stagné ce jeudi, dans un climat alourdi par les inquiétudes liées à la détérioration des relations entre les États-Unis et la Chine, dont les dernières statistiques témoignent d'une reprise économique inégale. Le Bel 20 a stagné à 3.499,30 points.

Barco a signé la plus forte baisse de l'indice, avec une chute de 7,64%, suite à la publication de résultats sous les attentes du marché. Le spécialiste de la technologie de l'image a indiqué une baisse de 18% de ses ventes, à 407,2 millions d'euros, au premier semestre. Son ebitda est tombé à 40,7 millions d'euros, et son résultat net à 10,4 millions. Les analystes attendaient en moyenne un ebitda à 42,9 millions d’euros, et un résultat net de 13,4 millions d'euros.