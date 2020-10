Barco se rebiffe (débriefing actions belges)

Le Bel 20 a perdu des plumes ce mercredi malgré la bonne tenue de l'action AB InBev, d'Umicore et de Barco. Hors Bel 20, Asit Biotech s'est enfoncé de plus de 6%.

Seuls 6 sociétaires du Bel 20 sont parvenus à avancer ce mercredi. Parmi eux, le géant de la cote, AB InBev (+1,74%) . Le groupe brassicole a vu son titre se rapprocher des 50 euros grâce à une recommandation d’achat de Jefferies agrémentée de commentaires élogieux sur tout le secteur de la boisson. Le champion de la Bourse de Bruxelles perd tout de même encore plus de 30% depuis le début de l'année.

L'action Barco , sérieusement attaquée lundi en raison de la panne constatée dans le secteur du cinéma, a, comme la veille, remonté la pente en gagnant 2,34%, soit la plus belle progression de la séance sur le Bel 20.

À l'inverse, les bancaires, en grande forme mardi, ont à nouveau pris froid à l'image de KBC qui a abandonné 2,46%. Derrière la banque, on trouvait encore Proximus (-2,73%) et Galapagos , plus forte baisse du jour avec un repli de 3,59%.