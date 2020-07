Barco se rend plus accessible et les investisseurs sont au rendez-vous

L'action a été divisée par sept pour améliorer son accessibilité (et sa liquidité). Les investisseurs en ont profité pour gonfler leurs parts dans une société prometteuse.

Séance particulière pour Barco ce mercredi. Le titre du groupe spécialisé dans la technologie de l’image est passé en une nuit de 157 à 23 euros. Une chute de 85% qui a dû surprendre plus d'un investisseur distrait. Mais pas de panique, il s'agit simplement de la scission en sept annoncée en février dernier.

>1,5% Une meilleure liquidité Selon plusieurs études, la scission d'une action peut en doper la liquidité de 1,5 ou 2%. Les particuliers sont plus enclins à acheter des actions valant 10 euros que 100 euros.

L'objectif? Améliorer l'accessibilité - et par conséquent la liquidité - des actions Barco. On en dénombre désormais plus de 91 millions contre environ 13 millions auparavant. Rappelons que selon plusieurs études, la scission d'une action peut en doper la liquidité de 1,5 ou 2%. Car si l'opération n'influence guère les investisseurs institutionnels, les particuliers sont plus enclins à acheter des actions valant 10 euros que 100 euros.

Et visiblement, cela marche! Le titre a gagné jusqu'à 6,11% en début de journée, évoluant en tête du Bel 20, avant de ralentir la cadence.

Ce phénomène de ruée des particuliers vers une action fraîchement divisée a déjà été observé pour d'autres actions cotées à la Bourse de Bruxelles. "Bien que la théorie financière n'évoque pas d'impact particulier, nous avons vu au cours des dernières années une surperformance relative des actions belges après leur scission", confirme Kepler Cheuvreux. Le courtier cite notamment l'exemple de la société immobilière WDP en 2019, ou le gestionnaire de salles de cinéma Kinepolis en 2014.

Une étoile filante grippée

Profitons au passage pour faire le point sur le parcours de Barco. Si l'on revient quelques mois en arrière, avant la crise du coronavirus, tout allait pour le mieux pour l'entreprise. Que ce soit en bourse - où le titre évoluait sur des niveaux historiques après un envol de 120% l'an dernier - ou du point de vue opérationnel. Le groupe avait dévoilé en février dernier des résultats supérieurs aux attentes pour l'exercice 2019. Ses revenus avaient bondi de 10% pour atteindre 1,08 milliard d'euros et son ebitda de 23% à 153 millions. "Des résultats solides", avaient réagi les analystes à l'époque.

Mais le coronavirus est passé par là... L'action a perdu plus de 50% entre mi-février et mi-mars. Le groupe a lui abandonné ses prévisions annuelles. Adieu croissance d'au moins 5% du chiffre d'affaires et marge bénéficiaire à 15%. Selon Barco, ses revenus devraient baisser entre 10% et 15% au premier semestre.

Reculer pour mieux rebondir?

Les analystes restent pour autant confiants dans l'avenir de la société. À l'exception de Degroof Petercam, qui s'inquiète du manque de visibilité à court terme, tous ceux qui suivent la valeur recommandent à leurs clients de l'acheter. "Nous continuons de croire que les moteurs de croissance à moyen terme sont intacts, de même que l'histoire à long terme", indique Kepler Cheuvreux dans une note publiée le 23 juin.

"Nous continuons de croire que les moteurs de croissance à moyen terme sont intacts, de même que l'histoire à long terme." Kepler Cheuvreux

Même son de cloche du côté de Leleux Associated Brokers. "Malgré la pandémie de Covid-19, Barco a pu maintenir sa production mondiale opérationnelle. Selon la région, Barco a adapté ses coûts et son taux d'activité à la demande", écrit dans son dernier rapport l'analyste Dirk Peeters. Et souligne la solide structure financière de la société: "La position de trésorerie de Barco (357,0 millions d'euros) est supérieure à l'encours de la dette financière (52,4 millions d'euros), résultant en une situation financière nette de 329,4 millions d'euros."