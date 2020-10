Barco victime de prises de bénéfices (débriefing actions belges)

Solvay a pris 0,33%. Selon Deutsche Bank, le groupe de chimie devrait avoir connu un troisième trimestre faible. L'analyste Virginie Boucher-Ferté voit le bénéfice brut d'exploitation (ebitda) chuter de 23% en raison d'une demande plus faible sur de nombreux marchés finaux clés (pétrole et gaz, automobile, aviation, construction et mines) et des taux de change défavorables qui compenseront les économies de coûts et la baisse des prix des matières premières. Le conseil reste à "conserver" et l'objectif de cours à 82 euros.