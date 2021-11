Basic-Fit augmente son rythme d'ouverture

Les marchés d'actions européens ont terminé sur une note optimiste au lendemain de la réunion de la Réserve Fédérale (Fed) américaine. Le Dax allemand a inscrit en séance un record absolu à 16.050,60 points. L'Euro Stoxx 50 s'est hissé à un plus haut depuis 2008. Le FTSE100 a clôturé en hausse de 0,43%, alors que la livre sterling s'est repliée face aux autres devises suite au maintien surprise des taux directeurs de la Banque d'Angleterre (BoE).

Le secteur bancaire a perdu 1,88%, malgré les résultats de Société Générale (+1,02%) et Commerzbank (+1,54%) bien accueillis sur les marchés. Credit Suisse (-4,83%) et Virgin Money (-9,12%) ont pesé sur le compartiment en raison de leurs stratégies et résultats décevants.