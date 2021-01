Bataille en Europe sur les valeurs les plus shortées

Pearson, Evotec, Ambu et Sainsbury affichent de fortes hausses. Ce sont aussi les titres les plus shortés du Stoxx 600.

Certains des titres les plus shortés de l'indice Stoxx 600 ont connu des fortes progressions sur les marchés. Leur hausse fait penser à celle de titres comme GameStop aux États-Unis, autour desquels une bataille se déroule entre les investisseurs particuliers et les short sellers.

Le groupe d'éditions Pearson , dont 14,71% des titres en circulation sont détenus par des investisseurs qui parient sur leur baisse selon les chiffres de IHS Markit, a pris plus de 29% depuis le début de l'année. L'action est la plus shortée du Stoxx 600.

"Quand nous voyons des mouvements comme celui-ci chez certains des plus grands noms, comme Pearson, cela a tendance à venir d'un niveau institutionnel."

Ambu , dont 12,86% des titres en circulation sont empruntés, selon IHS Markit, a grimpé de plus de 7% depuis janvier. En comparaison, le Stoxx 600 affiche, lui, un recul de plus de 1% sur la même période.

Evotec , qui fait aussi partie de cette liste, a gagné plus de 15% depuis janvier. La société de découverte et de développement de médicaments a annoncé avoir remporté un contrat de 28,6 millions de dollars aux États-Unis. Le même constat peut être tiré avec Sainsbury, dont 11,52% des titres en circulation sont empruntés à la baisse, selon IHS Markit. L'action a pris plus de 13,3%.