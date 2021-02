Bayer boudé à Francfort (Débriefing actions étrangères)

De nombreux résultats de sociétés ont animé les échanges, à commencer par les mauvais chiffres présentés par Bayer. Plus forte baisse du Dax, le groupe allemand a cédé 6,39%. En cause, un bénéfice nettement inférieur aux attentes. Le groupe chimique a en effet été pénalisé par la faiblesse du real brésilien et du dollar américain alors que la concurrence sur le marché agricole nord-américain a rogné les marges du champion allemand.