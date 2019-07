Befimmo plombé par un broker, Acacia Pharma toujours en hausse (débriefing actions belges)

Non loin derrière, les valeurs bancaires ont rebondi grâce à la remontée des taux obligataires, en raison de données économiques meilleures que prévu. KBC a pris 1,32% et ING 0,65%.

Les sociétés immobilières réglementées (SIR) WDP et Cofinimmo ont reculé de 0,51% et 0,85% respectivement, alors que le secteur européen de l'immobilier a chuté en raison d'un désintérêt des investisseurs. Cofinimmo ne fait plus partie des valeurs préférées de Kepler Cheuvreux pour le Benelux. Aedifica et UCB figurent désormais dans cette sélection. Aedifica a pris 0,45% et UCB 0,03%.