Bekaert bondit | Avis de brokers sur Galapagos, ING et VGP | Un "shorteur" se renforce en Telenet (+Briefing)

Les principales bourses européennes ont ouvert sur une note positive ce vendredi matin, malgré la résurgence des cas de coronavirus dans le monde et les doutes sur un soutien financier à l'économie aux États-Unis.

Aperam et Galapagos sont en tête du Bel 20 avec des hausses de 1,1%. Un broker recommande un achat de la biotech. Cofinimmo , pour sa part, s’adjuge 0,6% dans la foulée de ses résultats trimestriels.

Hors Bel 20, Bekaert bondit de 10% après de bons chiffres trimestriels. Balta avance de 4,9% et Vastned Retail de 4,2%.

Dans le bas du tableau, on épinglera Nyrstar (-4%), IBA (-2,3%) et Xior (-2,3%). Cette dernière a levé 55 millions d’euros, jeudi, via une augmentation de capital.