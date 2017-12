Bekaert et Galapagos aux antipodes (+Briefing actions)

Les principaux indices européens progressent en ordre dispersé ce mardi midi après les belles performances de la veille.

• La tendance

Les marchés européens évoluent en ordre dispersé ce mardi matin après la forte hausse de la veille. Aux Etats-Unis, la Chambre des représentants votera aujourd’hui sur le projet de réforme fiscale de Donald Trump. L'euro est en hausse face au dollar.

A Bruxelles, le Bel 20 s’adjugeait 0,25% vers midi alors que, de son côté, l’indice des valeurs cotées en continu se contractait de 0,10%.

Bekaert est en tête des hausses avec un gain de 1,7%. Le groupe a annoncé le lancement d’un programme de rachat d’actions propres destiné à l’exercice d’options par son personnel. Galapagos qui a intégré, hier, le Nasdaq Biotechnologies Index est lanterne rouge avec un repli de 1,6%.

Hors Bel 20, Greenyard est stable après avoir pris plus de 3% en matinée. Le groupe de fruits et légumes a confirmé des négociations avancées pour le rachat du groupe américain Dole. Exmar, pour sa part, s’adjuge 2,8% et Avantium 2,4%.

Le recul de 3,1% de Befimmo s’explique par le détachement du coupon d’un dividende intérimaire. Bone Therapeutics recule de 1,4%.

• Le briefing actions

>Engie : UBS a relevé son objectif de cours à 15 euros contre 14,5 euros avant. La recommandation reste à "neutre".

>Proximus : Morgan Stanley a relevé son objectif de cours à 30 euros contre 29,5 euros avant. La recommandation reste à "sous-pondérer".

>Bekaert a décidé d’activer son programme de rachat d’actions propres pour 472.000 actions. L’objectif du programme de rachat est d’aider à satisfaire aux obligations découlant des programmes d’options sur actions ou autres allocations d’actions, aux salariés ou aux membres de gestion de Bekaert. Le communiqué.

>Ageas a acquis, la semaine dernière, 124.364 actions propres au prix unitaire moyen de 41,43 euros.

>Le holding de la famille Colruyt, Korys, a annoncé l’acquisition de Newpharma, leader du marché belge dans la vente en ligne de produits de parapharmacie et de produits en vente libre, de concert avec le management de l’entreprise et le groupe Colruyt. Les dirigeants de l’e-pharmacie ne cachaient pas qu’ils examinaient toutes les options depuis des mois pour gérer et poursuivre leur forte croissance. Notre article.

>Colruyt: KBC a réduit son objectif de cours à 39 euros contre 42 euros avant. La recommandation reste à "réduire".

>Colruyt a acquis, la semaine dernière, 385.498 actions propres à un prix unitaire compris entre 40,99 euros et 45,25 euros.

>Ahold Delhaize a acquis, la semaine dernière, 899.980 actions propres au prix unitaire moyen de 18,58 euros.

>Greenyard a confirmé qu’il était en négociations avancées pour racheter le géant américain Dole. Notre article.

>C’est finalement un montant total de 266 millions de dollars qu’Argenx aura levé aux Etats-Unis. Il comprend l’option accordée au syndicat bancaire représentant 15% supplémentaire des titres proposés. Le communiqué.

>Immobel et Realk I.S. annoncent un accord concernant la cession par Immobel de 100% des actions de la société Infinity Working & Shopping à Real I.S. Cette cession se fera sur la base des actifs évalués à 80 millions d’euros. Notre article et le communiqué.

>Befimmo cote ex-dividende intérimaire de 2,59 euros.

>Tessenderlo a annoncé la liquidation de son usine à Wenzhou en Chine. Elle emploie 153 personnes et arrêtera sa production à la mi-février. Cette fermeture n’aura pas d’impact significatif sur les résultats financiers, affirme Tessenderlo. Le communiqué.

>A tenir à l’œil ce mardi. Allemagne. Confiance des entrepreneurs décembre à 10H. USA. Mises en chantier et permis de bâtir novembre à 14h30.