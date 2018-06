Bekaert souffre, Mithra rebondit, Xior suspendue (+Briefing actions)

• La tendance

Au sein du Bel 20, Galapagos est lanterne rouge (-2,5%). Aperam (-1,2%) et ING (-1,1%) sont également mises sous pression. Seule AB InBev est dans le vert (+0,2%) au sein de l’indice.

La cotation en Aedifica a repris ce matin (-2,2%) au lendemain d’un placement privé d’actions nouvelles émises par la SIR pour financer une acquisition. Par contre, c’est au tour de Xior d’être suspendue le temps de vendre, dans le cadre d’un placement privé, les droits de souscription non exercés à l’issue de son augmentation de capital. Un "shorteur" a pris une position sur la valeur.

Du côté des hausses, on retiendra celle de Mithra (+7,5%). Un broker a relevé son objectif de cours sur la valeur. IBA qui a conclu un contrat aux USA voit son action progresser de 2,1%.

• Le briefing actions belges

>L’Arizona Istopes Science Research va s'équiper d'un Cyclone 70 produit par IBA . Le contrat porte sur un montant compris entre 16 et 20 millions d'euros. Notre article .

>Gimv et Top Brands acquièrent une participation majoritaire dans la société Ellis Gourmet Burger, chaîne de burgers premium. La société a pour ambition de développer son concept en Belgique, aux Pays-Bas et en France et de continuer à se structurer. Pas de détails financiers. Le communiqué.