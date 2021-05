Berkshire Hathaway renoue avec les bénéfices

Le holding du milliardaire américain Warren Buffett a déclaré un bénéfice net de 7638 dollars par action contre une perte un an auparavant. Il détient 145 milliards de dollars de cash.

Berkshire Hathaway, le holding du milliardaire Warren Buffett a déclaré ce samedi que ses résultats ont effacé les pires effets de la pandémie de Covid-19 et qu'il avait prolongé ses rachats d'actions en rachetant 6,6 milliards de dollars de ses propres actions.

Son bénéfice d'exploitation a augmenté de 20% pour s'établir à 7,02 milliards de dollars, soit environ 4 600 dollars par action de catégorie A, contre 5,87 milliards de dollars un an plus tôt.

Berkshire Hathaway a également déclaré un bénéfice net de 11,71 milliards de dollars, ou 7 638 dollars par action de catégorie A, contre une perte nette de 49,75 milliards de dollars, ou 30 653 dollars par action, un an plus tôt.

Les résultats du premier trimestre de l'année dernière reflétaient une perte de 55,62 milliards de dollars sur les investissements et les produits dérivés , alors que les marchés boursiers mondiaux plongeaient.

Les règles comptables obligent le holding à déclarer les gains et les pertes sur les actions qu'elle détient, même si elle n'achète ni ne vend.

La pandémie a causé des souffrances au début de l'année dernière pour de nombreuses entreprises opérationnelles de Berkshire , dont le fabricant de pièces d'avion Precision Castparts, qui en 2020 a accusé une dépréciation de 9,8 milliards de dollars et a supprimé plus de 13000 emplois.

Mais Berkshire Hathaway a déclaré que de nombreuses entreprises ont depuis connu une reprise et ont affiché des bénéfices et des revenus "considérablement plus élevés" au premier trimestre.