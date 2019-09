Beyond Meat a régalé la Bourse de New York

Wall Street a terminé en légère baisse ce jeudi, fragilisée par les révélations d'un lanceur d'alerte autour d'un appel téléphonique de Donald Trump au président ukrainien. Le spécialiste du burger végétal, Beyond Meat, a attiré les investisseurs après un deal de taille avec McDonald's.

Les marchés US ont souffert une bonne partie de la séance, affectés par le risque d’une procédure de destitution à l’encontre de Donald Trump. À cela s’ajoutent des rumeurs selon lesquelles les Etats-Unis ne devraient pas prolonger les autorisations permettant de collaborer avec Huawei, de quoi mettre le secteur technologique sous pression. Les fabricants de semi-conducteurs Nvidia et Micron Technology ont lâché 0,50% et 1,76%.