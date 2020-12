Bilan mitigé pour les IPO à Bruxelles cette année

La Bourse de Bruxelles a accueilli en 2020 quatre nouvelles entreprises: la société pharmaceutique Hyloris en juin, la medtech Nyxoah et la fintech Unifiedpost en septembre, ainsi que le groupe immobilier à vocation sociale Inclusio en décembre. "Cette année, il n'y a 'que' quatre nouveaux émetteurs, mais ce sont quatre sociétés qui n'étaient pas cotées ailleurs. En 2019, par exemple, on en a accueilli six, dont un certain nombre de double cotation", souligne Benoît van den Hove, responsable du listing pour Euronext Bruxelles.