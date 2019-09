Biocartis déçoit ses actionnaires et ses obligataires

Prévisions abaissées de moitié

A l’origine de la chute, l’annonce d’une croissance des volumes inférieure aux attentes, qui donne à penser que l’exercice 2019 sera moins favorable que prévu . La firme spécialisée dans le diagnostic médical voit ses ventes ralentir aux Etats-Unis. Ce qui, commentent les analystes de KBC Securities, suscite "des interrogations sur la capacité de la société d’augmenter le prix de vente moyen des cartouches (pour ses mini-labos) dans le temps". En outre, ajoutent-ils, "il va falloir que Biocartis investisse davantage dans ses activités de ventes et de marketing à mesure que les approbations de la FDA (Food and Drug Administration) entreront en jeu" .

Chute de l’obligation

Ce résultat, comme on l’a vu, ne plaît pas beaucoup aux actionnaires. Mais pas davantage non plus aux investisseurs qui ont souscrit à l’émission d’une obligation convertible en mai dernier par Biocartis. Le cours de cette obligation, qui était parvenu à s’accrocher à la barre des 100% jusqu’au milieu de cette semaine, a subitement décroché ce jeudi pour tomber à 84,2% de sa valeur faciale, faisant gonfler son rendement à 8,1%! Cette obligation, qui a été lancée avec un coupon brut de 4% par an, est convertible en actions nouvelles au prix de 12,8913 euros jusqu’au 29 avril 2024.