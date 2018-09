Biocartis et Eckert-Ziegler à la fête, Kiadis se tasse (+Briefing)

Une nouvelle séance en territoire négatif pour les marchés actions en Europe, sur fond de craintes d'aggravation des tensions commerciales et de difficultés accrues pour certains pays émergents.

• La tendance

Les places boursières européennes sont encore teintées de rouge ce jeudi matin dans un climat qui reste dominé par les tensions commerciales et la fragilité de certaines devises.

C’est Argenx qui accuse la baisse la plus sensible (-1,5%). Elle est suivie par bpost, Solvay et Galapagos qui cèdent 0,9%.