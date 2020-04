Biocartis signe la plus forte hausse de son histoire (+débriefing actions belges)

Après avoir ouvert la séance en hausse (+0,70%), le Bel 20 a hésité en début de matinée avant de progressivement prendre de la hauteur. L'indice phare de la Bourse de Bruxelles a terminé sur un bond de 2,28% à 3.017,76 points. Seules deux valeurs ont fini en territoire négatif: Proximus a reculé de 1,43% à 19,93 euros et Argenx de 0,82% à 133 euros.

Le titre KBC (+3,60% à 46,62 euros) a encore soutenu la tendance. Dans une note publiée jeudi, Deutsche Bank pointe le caractère défensif du groupe de banque assurance tout en précisant que ce dernier n'est certainement pas immunisé contre la crise actuelle. "KBC, avec une forte rentabilité et une solide capitalisation, est bien préparée pour la récession à venir. Toutefois, nous nous attendons à une augmentation des prêts à problèmes, à des revenus plus faibles et à des réductions de valeurs (déjà en partie prises en compte)", explique-t-il. Son conseil reste à "conserver", mais son objectif de cours passe de 73 à 51 euros.