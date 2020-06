"Blackout Tuesday" sur fond de reprise à New York

La Bourse de New York a terminé dans le vert ce mardi, les financières, les industrielles et les technologiques ayant portés les indices.

Wall Street a clôturé en hausse mardi, les investisseurs étant passés outre les troubles sociaux et les inquiétudes liées à la pandémie de coronavirus pour se concentrer sur la levée des restrictions liées au confinement et les signes de reprise économique. Le Dow a gagné 1,05% à 25.742,65 points. Le Nasdaq a pris 0,59% à 9.608,37 points. Le S&P 500 a avancé de 0,82% à 3.080,82 points.

Les valeurs financières et industrielles ont donné la plus forte impulsion au S&P 500 et au Dow, tandis que les valeurs technologiques ont stimulé le Nasdaq. Ainsi, Dow a pris 5,15%, American Express 2,40%, Caterpillar 2,34% et Goldman Sachs 2,11%. Les traders ajoutent des risques à leurs portefeuilles avec des titres qui ont subi la crise de plein fouet mais qui devraient profiter pleinement de la reprise économique.