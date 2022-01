Blues de janvier pour les marchés d'actions

Les secteurs de l'énergie et des ressources de base ont aussi connu une bonne semaine, avec une progression respective de 4,44% et 5,54% d'un vendredi à l'autre. Ils ont profité de la remontée des prix du pétrole et des matières premières. Le baril de Brent a connu sa meilleure semaine depuis la mi-décembre alors que les troubles au Kazakhstan et en Lybie font craindre pour la production. Il a gagné 5,17% à 81,80 USD en variation hebdomadaire. "La hausse des prix du pétrole reflète principalement la nervosité du marché alors que les troubles s'intensifient au Kazakhstan et que la situation politique en Libye continue de se détériorer et de mettre la production de pétrole à l'écart" a constaté Louise Dickison, analyste chez Rystad Energy. Du côté des matières premières, le cours de l'aluminium a touché un plus haut depuis deux mois alors que la production est menacée par la crise de l'énergie. "Les prix de l'énergie ont grimpé en flèche en Europe et en Asie et davantage de fonderies réduiront probablement leur production avant le printemps, faisant grimper les prix de l'aluminium" a indiqué Daniel Briesemann, analyste chez Commerzbank. "Une fois l'hiver sorti, nous devrions voir une correction car plus d'offre devrait être à nouveau disponible" a-t-il tempéré.