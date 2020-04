Boeing chute, Amazon et Netflix s'élèvent

Les marchés américains ont terminé en hausse ce jeudi, le Nasdaq étant porté par les bonnes performances d'Amazon et Netflix. De son côté, Boeing a chuté de plus de 8%.

La Bourse de New York a clôturé en hausse ce jeudi, les inquiétudes concernant les résultats trimestriels et les dommages économiques durables causés par la pandémie de coronavirus ayant été compensées par les demandes hebdomadaires d'indemnités de chômage qui ont été meilleures que ce que certains analystes craignaient. Le Dow a pris 0,14% à 23.537,68 points. Le Nasdaq a gagné 1,66% à 8.532,36 points. Le S&P 500 a avancé de 0,58% à 2.799,55 points.

Le Dow a été affecté par la chute de Boeing (-8,11%), son concurrent européen Airbus ayant déclaré qu'il examinait des demandes de report de livraisons après un effondrement de la demande de voyages. A l’inverse, le Nasdaq a surpassé le marché grâce à deux autres géants, Amazon (+4,36) et Netflix (+2,91). Les deux groupes technologiques ont atteint des niveaux records, le confinement ayant stimulé la demande pour des services de streaming et la livraison de marchandises à domicile.

De leur côté, les géants des réseaux sociaux Facebook et Twitter ont reculé respectivement de 0,41% et 3,53%. Apple a pris 0,79%, Microsoft 3% et Intel 3,26%.