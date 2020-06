Boeing et les financières bondissent à Wall Street

La Bourse US a clôturé en nette hausse ce mercredi, les signes de reprise économique ayant aidé les investisseurs à voir au-delà des troubles sociaux et de la situation sanitaire. Les secteurs de la finance, de l’industrie et de la technologie ont mené les trois principaux indices boursiers américains dans le vert. Le Dow a avancé de 2,05% à 26.269,89 points. Le Nasdaq a gagné 0,78% à 9.682,91 points. Le S&P 500 a pris 1,36% à 3.122,87 points.

Il y a parmi les acteurs du marché une confiance croissante dans la possibilité d’une réouverture de l’économie américaine en toute sécurité, comme l’ont fait avec succès la Chine et l’Italie. L’appétit pour le risque a été favorisé par cet optimisme ainsi que par le fait que les investisseurs n’ont guère d’autres alternatives. Côté valeurs, Boeing a pris 12,95% après l'annonce de la prise de participation de Third Point, propriété de l'investisseur milliardaire Daniel Loeb, dans la société. American Express a engrangé 6,39%, JP Morgan 5,40%, Goldman Sachs 3,15% et Caterpillar 3,06%. Concernant les techs, Apple a gagné 0,55%, Amazon 0,24% et Microsoft 0,24%.