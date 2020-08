Boeing soutient le Dow, le Nasdaq lesté par les techs

La Bourse de New York a clôturé en ordre dispersé lundi, les investisseurs étant plutôt optimistes sur l’avancement du projet de loi de soutien fiscal pour l’économie du pays, tandis que le Nasdaq a été lesté par le recul des valeurs technologiques. Il a reculé de 0,39% à 10.968,36 points. Facebook a perdu 2,03%, Amazon 0,61%, Google 0,10%, Microsoft 1,98% et Netflix 2,38%. Seule éclaircie dans la grisaille, Apple a gagné 1,45%.

De leur côté, le Dow Jones et le S&P 500 ont respectivement avancé de 1,30% à 27.791,44 points et 0,27% à 3.360,47 points. L’optimisme des investisseurs a été soutenu par le président américain Donald Trump qui a signé des décrets rétablissant partiellement les allocations de chômage spécialement mises en place en raison de la pandémie de coronavirus. Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin, dans une interview à CNBC lundi, a également déclaré que l’administration Trump et le Congrès pourraient parvenir à un accord dès cette semaine si les démocrates sont “raisonnables”. Meilleur performeur du Dow, Boeing a avancé de 5,52%.