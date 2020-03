Bond de 8% pour Johnson & Johnson à Wall Street

Par ailleurs, les prix du pétrole ont continué à s'enfoncer lundi, le Brent à Londres et le WTI à New York chutant à leurs plus bas niveaux depuis début 2002. Chevron s’est élevé de 4,58% et Exxon Mobil de 1,46%. Les valeurs technologiques se sont également très bien comportées. Microsoft a pris 7,03% et Intel 5,96%. Quant à Caterpillar, il a avancé de 5,86%.​