Bond pour une biotech | Target relevé sur Barco | Avis de brokers pour KBC, Colruyt, Aperam et Sipef (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Les principales bourses européennes ont ouvert en hausse ce jeudi matin, à l'amorce d'une journée chargée en résultats et en indicateurs. On attend notamment le chiffre des inscriptions hebdomadaires au chômage aux Etats-Unis.

Barco qui a publié ses chiffres trimestriels mercredi matin est en tête des hausses (+2,9%). Un broker a relevé son objectif de cours sur la valeur. Elle est suivie par le holding AvH (+2,8%), Solvay (+1,6%) et WDP (+1,6%).

Les banques KBC et ING gagnent 1,3%. La BCE a annoncé mercredi qu'elle allait laisser les banques utiliser comme collatéral des actifs dégradés en catégorie spéculative.

Avec un recul de 2,7% Aedifica est lanterne rouge. La société immobilière a levé 207 millions d’euros via des actions nouvelles offertes avec une décote de 5%. Telenet se contracte de 1,7% et Colruyt de 0,9%.

Hors Bel 20, Biocartis bondit de 12%. La biotech a annoncé le développement d’un test pour le coronavirus et a publié un "trading udpate". FNG grimpe 6,1% et Bone Therapeutics avance de 3,2%.

MDxHealth (-1,4%), bpost (-1%) et Kinepolis (-0,9%) sont à la traîne.

• Le briefing actions belges

> Aedifica lève 207 millions d'euros. La SIR Aedifica a levé 206,6 millions d'euros via l'émission d'actions nouvelles proposées à des investisseurs institutionnels dans le cadre d'un placement privé. Notre article .

> Orange Belgium veut revoir son dividende à la baisse. L'opérateur télécom compte proposer un dividende à 0,5 euro par action, soit dix cents de moins que prévu. Orange assure néanmoins que la crise liée au coronavirus aura un impact négatif modéré sur son chiffre d'affaires, et un effet plus limité sur l'Ebitdaal. Notre article .

>A tenir à l’œil ce jeudi. Belgique. Résultats Sioen et Econocom après bourse. Zone euro. Indicateur PMI de l’industrie et des services avril 10h. USA. Demandes hebdomadaires d’allocations de chômage. Indicateur PMI de l’industrie et des services avril 15h45. Ventes de nouvelles maisons mars 16h.