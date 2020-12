Bone Therapeutics signe la meilleure performance de la séance (débriefing actions belges)

Le titre Proximus a terminé en bas du tableau sans raison particulière, avec une baisse de 1,51% à 16,31 euros. Sofina et UCB ont de leur côté perdu respectivement 0,57% et 0,51%.

Hors Bel 20, Bone Therapeutics a bondi de 7,59% à 2,55 euros. La biotech a bouclé le recrutement et traité tous les patients prévus dans son étude de phase III évaluant le JTA-004, chez des patients souffrant d'arthrose du genou. Les résultats du critère d’évaluation principal à 3 mois et de la période d’évaluation à 6 mois sont attendus au troisième trimestre 2021.

La société immobilière Warehouses Estates Belgium (+1,28% à 39,60 euros) a annoncé la signature de 2 baux sur le site logistique de Courcelles, reprenant la surface de plus de 21.500 m² libre depuis presque un an. Ces nouveaux baux représentent un revenu locatif annuel global de l’ordre de 570.000 euros et devraient avoir "un impact positif important" sur le taux d’occupation et sur la juste valeur du portefeuille de la société.