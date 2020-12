Boom pour Lufthansa et Delivery Hero (débriefing actions européennes)

Lufthansa et Delivery Hero se sont distingués dans des marchés portés par les bonnes nouvelles aux Etats-Unis et en Europe.

Les Bourses européennes ont progressé ce lundi après les dernières avancées en date sur les trois préoccupations majeures des investisseurs que sont la relance de l'économie américaine, l'après-Brexit et le déploiement des vaccins contre le coronavirus.

À Paris, le CAC 40 a gagné 1,20% et à Francfort, le Dax a avancé de 1,49% après avoir inscrit un record à 13.818,65 points. La Bourse de Londres est restée fermée pour le "Boxing Day". L'indice EuroStoxx 50 s'est adjugé une hausse de 0,91%, et le Stoxx 600 de 0,66%. Ce dernier ramène ainsi à moins de 5% son recul depuis le début de l'année, contre -6,6% pour le CAC 40 et +4,1% pour le Dax. Les volumes d'échanges ont été cependant réduits.