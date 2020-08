Bpost et Ahold à la fête | Conseil d'achat sur Umicore | Target baissé sur Cofinimmo (+Briefing)

Les principales bourses européennes ont ouvert en hausse ce mercredi matin avant la publication de plusieurs indicateurs économiques importants. Les incertitudes sur le plan de relance américain et la persistance des craintes entourant la situation sanitaire passent au second plan.

À Bruxelles, le Bel 20 s’adjugeait 0,76% vers 9h10, l’indice des valeurs cotées en continu se montrant plus confiant (+1,05%).

C’est Solvay qui mène la danse au sein du Bel 20 avec une progression de 2,8%. GBL (+1,7%), Aperam (+1,5%) et Proximus (+1,5%) suivent.

Umicore et UCB sont les seules valeurs de l’indice dans le rouge avec des reculs de 0,5%. Un broker est pourtant passé à l’achat sur la première.

Hors Bel 20, c’est la fête pour bpost qui bondit de 9% après des résultats supérieurs aux attentes et en dépit de l’absence de dividende cette année. Ahold Delhaize (+5,4%) aussi fait mieux que prévu et a relevé ses prévisions. Notons encore les avancées d’Exmar (+3,2%) et de Celyad (+2,4%).