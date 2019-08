Bpost et Mithra grimpent | Avis de brokers sur Ageas, ING et Proximus (+Briefing)

• Euronext Bruxelles

Les principales Bourses européennes ont ouvert en nette hausse jeudi, amplifiant le rebond entamé la veille, après avoir souffert des inquiétudes relatives à la croissance mondiale et aux turbulences dans le dossier commercial.

La biotech Argenx (+2,1%) est en tête des hausse accompagnée par Aperam (+1,7%), Barco (+1,6%) et UCB (+1,4%). Ageas prend 1%. Deux brokers ont relevé leur objectif de cours sur l’assureur.

Hors Bel 20, bpost s’envole de 9,3% après la publication hier, après Bourse, de ses chiffres trimestriels. Mithra , pour sa part, grimpe de 4,6% après avoir décroché un brevet jugé stratégique au Japon. Notons encore les gains de Recticel (+2,8%) et de Smartphoto (+3,5%).

• Le briefing actions belges

>Trimestre conforme aux attentes et perspectives annuelles confirmées pour bpost . Les points négatifs étaient attendus: le volume de courrier domestique continue de fondre et Radial continue de porter le poids du passé. Mais un mieux apparaît du côté du commercial chez Radial. Et bpost confirme ses perspectives pour l'ensemble de l'année. Notre article.