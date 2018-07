Bpost inverse la vapeur, Melexis se reprend (+Briefing actions)

• La tendance

Les principaux indices européens ont ouvert en hausse ce jeudi, malgré l'absence de direction fournie par Wall Street et à la veille de la mise en oeuvre de droits de douane américains sur des dizaines de milliards de dollars de produits chinois.

A Bruxelles, le Bel 20 s’adjugeait 0,20% vers 9h05 alors que l’indice des valeurs cotées en continu se montrait plus réservé (+0,10%).

Au sein du Bel 20, les financières occupent le haut du tableau avec des gains de 0,9% pour ING et KBC. Bpost prend également 0,9%. L’opérateur postal a levé avec succès 650 millions d’euros via une émission obligataire deux fois sursouscrite. Par contre, Proximus (-1%) et Ontex (-0,5%) font l’objet de prises de bénéfice.