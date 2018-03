Bpost: les trois facteurs coupables de la chute

On a découvert des choses moins agréables, comme ses coûts médicaux: les plans d’assurance maladie du personnel de Radial sont plus coûteux qu’on ne pensait.

Message reçu. Et décodé. Le titre dégringolait de 20% ce matin à la Bourse de Bruxelles, la plus forte chute en une journée de la valeur depuis son introduction en Bourse en juin 2013.

Marcel Achterberg de Degroof Petercam résume bien la déception provoquée par les perspectives de bpost. "Nous avons été prudents lors de l’annonce du rachat de Radial. Toutefois, nous anticipions qu’il contribuerait à la croissance et à l’Ebitda en 2018. De plus, nous constatons que Radial n’explique qu’en partie la situation, écrit l’analyste. Nous tablions comme le marché sur une croissance du dividende pour la période 2018-2020 alors qu’il risque bien de rester inchangé cette année. " Il va réexaminer sa recommandation et son objectif de cours sur la valeur qui étaient respectivement à "accumuler" et à 27,5 euros. L'action bpost a atteint un plus bas de 22,44 euros (-19,5%) en matinée.