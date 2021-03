Bpost matraquée | Avis de brokers sur Mithra, Proximus, et la Gimv | Galapagos sort de l'AEX (+Briefing)

Les principales bourses européennes ont ouvert autour de leur point d’équilibre ce mercredi matin, après deux séances consécutives dans le vert, le marché marquant une pause après avoir été rassuré par l'amélioration des perspectives économiques et le repli des rendements obligataires.

Aedifica et argenx sont en tête des hausses au sein de l’indice avec des gains de 0,8%. UCB progresse de 0,6% et AB InBev de 0,6%.

Les chiffres d’ Agfa-Gevaert , par contre, ont séduit les investisseurs: le titre grimpe de 7%. Hausse également pour Banimmo (+2,9%) et Acacia Pharma (+2,4%).

Le briefing actions belges

> Galapagos ne fera plus partie de l’AEX, l’indice de référence d’Amsterdam, à partir du 22 mars.

> Mithra cherchera le meilleur partenaire pour Donesta. Confortée par une confortable trésorerie et le feu vert pour sa pilule Estelle au Canada, Mithra recherche un accord de partenariat global pour son produit Donesta. Notre article.

> Agfa va racheter jusqu'à 50 millions d'euros d'actions propres Année 2020 qualifiée de transformation pour Agfa Gevaert. L'entreprise a, au cours de cette année, cédé son pôle Agfa HealthCare IT. Le groupe devrait utiliser quelque 350 millions d'euros issus de la vente pour augmenter le niveau de financement des retraites en Belgique, au Royaume-Uni et États-Unis. Notre article.

>Nette hausse de l'ebitda trimestriel chez Balta . À l’issue du 4e trimestre, Balta a dégagé des revenus en baisse de 8% à 151,1 millions d’euros avec un ebitda ajusté de 27,9 millions d’euros en hausse de 41% et une marge de 18,5%. Notre article.

>Banimmo a signé un bail de 9 ans pour 3,5 étages de l’immeuble TWO, qui fait partie du projet Networks Gent à The Loop à Gand, et qui sera achevé au cours de l’été de cette année. Le communiqué.