Bpost plébiscité, Umicore chahuté (débriefing actions belges)

Il n'y avait d'yeux que pour bpost ce mercredi à la Bourse de Bruxelles. L'opérateur postal a pris plus de 20% après la publication d'excellents résultats trimestriels portés par le boom du commerce en ligne. L'action bpost en a profité pour repasser au-dessus des 7,36 euros, un niveau qu'elle n'avait plus atteint depuis le mois de mars dernier. Bpost a grimpé de plus de 30% depuis le début de la semaine.